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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 25228 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 53835 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 82294 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 143387 просмотра

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2 марта, 17:53 • 127225 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 122549 просмотра

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На Говерле до сих пор ищут пропавшего ребенка

На Говерле до сих пор ищут пропавшего ребенка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. На Говерле до сих пор ищут мальчика, который отстал от туристической группы и заблудился вчера, 14 августа. Об этом УНН информируют в ГСЧС.

Детали

По состоянию на 6:00 15 августа поиски ребенка продолжаются. Создано 7 поисковых групп, которые обследуют местность по определенным зонам и секторам. Осадков в данной местности нет, температура воздуха около 12 градусов тепла.

Всего к поисковым работам привлечено 156 человек и 19 ед. техники, 3 собаки, квадрокоптер.

Напомним

14 августа около 19:05 во время подъема по зеленому маршруту на г. Говерла вблизи пгт Ворохта группы туристов в составе 6 человек из г. Коломыя, отстал от группы и заблудился мальчик (2015 г.р.). Немедленно была организована поисковые работы с последующим наращиванием сил и средств.

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