На Говерлі досі шукають зниклу дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На Говерлі досі шукають хлопчика, який відстав від туристичної групи та заблукав вчора, 14 серпня. Про це УНН інформують у ДСНС.
Деталі
Станом на 06:00 15 серпня пошуки дитини тривають. Створено 7 пошукових груп, які обстежують місцевість по визначеним зонам та секторам. Опадів в даній місцевості не має, температура повітря близько 12 градусів тепла.
Всього до пошукових робіт залучено 156 осіб та 19 од. техніки, 3 собаки, квадрокоптер.
Нагадаємо
14 серпня близько 19:05 під час підйому по зеленому маршруту на г. Говерла поблизу смт Ворохта групи туристів в складі 6 осіб з м. Коломия, відстав від групи та заблукав хлопчик (2015 р.н.). Негайно було організовано пошукові роботи з подальшим нарощуванням сил та засобів.