С начала текущих суток, 7 июля, на фронте зафиксировали 78 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают активно противодействовать российскому агрессору, нанося ему потери в живой силе и технике. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

В ведомстве отмечают, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной, но контролируемой.

На Харьковском направлении российские оккупанты три раза атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Старицы, Липцев и Волчанска. Две атаки отбиты, одна - продолжается.

На Купянском направлении противник семь раз штурмовал наши позиции в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Синьковки, Стельмаховки и Андреевки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону.

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На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 10 атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Грековки, Невского и Тернов. Семь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще три - продолжаются.

На Северском направлении - враг продолжает искать слабые места в нашей обороне. Вблизи Верхнекаменского защитниками украинской земли отражены две атаки противника. Ситуация остается контролируемой.

На Торецком направлении состоялось три безуспешные вражеские атаки в районах Северного и Торецка.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Нью-Йорка, Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 19 атак противника, восемь боев - еще продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении продолжается один бой. Сейчас украинские защитники уже отбили 15 атак оккупационной армии. Противник концентрирует усилия в сторону Парасковиевки.

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На Времовском направлении было семь вражеских атак неподалеку Водяного, Макаровки и Константиновки. Шесть атак наши воины отбили, еще одна - продолжается.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отбили два штурма россиян. Здесь оккупанты потерпели неудачу в районах Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлениив враг безуспешно атаковал наших защитников на левом берегу Днепра.

Дополнение

Кроме того, приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от циничных артиллерийских обстрелов с территории российской федерации. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Поповка, Павловка, Водолаги, Миропольское и Новая Гута.

Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня, со стороны российских городов Белгород и Шебекино, террористы нанесли одиннадцать авиаударов - сбросили 24 КАБа. Целили в районы украинских населенных пунктов Липцы и Волчанск.

Напомним,

В Донецкой области украинские военные сбили российский самолет Су-25, который обстреливал позиции подразделений Сил обороны. Истребитель ликвидировали бойцы 110 отдельной механизированной бригады.

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