Киев • УНН
По информации от DeepState, на передовой вражеские силы продвинулись неподалеку Синьковки, Евгеновки и продолжают давить в сторону центра Нью-Йорка.
На передовой террористы продвинулись неподалеку Синьковки, Евгеновки и продолжают давить в сторону центра Нью-Йорка. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся возле Синьковки, Евгеновки и продолжает давление в сторону центра Нью-Йорк
Напомним
По информации от Генштаба, на Купянском направлении захватчики атаковали ВСУ 10 раз. Защитники успешно отбили 5 штурмовых действий вблизи населенных пунктов Берестовое и Песчаное. На момент оповещения в районе Синьковки продолжались 4 боестолкновения.
Генштаб: на фронте произошло 128 боестолкновений. Наиболее интенсивно атаковал враг на Покровском направлении9 июля 2024, 21:04 • 8115 просмотров