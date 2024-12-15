На фронте произошло 214 боестолкновений: противник активизировался на Северском направлении - Генштаб

С начала суток 15 декабря на российско-украинском фронте зафиксировали 214 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Северском, Кураховском, Покровском и Времовском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00 15.12.2024, передает УНН.

Российские захватчики нанесли один ракетный (2 ракеты), 34 авиационных (53 КАБ) ударов по территории Украины. Кроме этого, было задействовано 606 дронов-камикадзе и осуществлено более 3400 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник штурмовал наши позиции возле Высокой Яруги, Волчанска и Тихого. Девять атак отражены силами обороны, продолжается одно боестолкновение.

Потери врага в настоящее время на направлении составили 90 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено четыре единицы автотранспорта, девять БпЛА и единицу специальной техники врага; также повреждены три автомобиля и одна артиллерийская система.

Купянское направление: враг проводил наступательные действия возле Загрызово и Лозовой. Три боя завершены, один - еще продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебово и Надежды. Украинские защитники остановили 15 вражеских атак, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Северское направление: враг 33 раза штурмовал наши позиции вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки, в настоящее время идут бои в 17 локациях.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Часового Яра и Ступочек, все попытки захватчиков продвинуться вперед пресечены украинскими воинами.

На Торецком направлении, при поддержке бомбардировочной авиации, враг совершил 11 штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений у Торецка и Щербиновки. Семь атак агрессора отражены, четыре боестолкновения еще продолжаются.

Покровское направление: с начала этих суток противник 27 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Зеленого, Песчаного и Новооленевки. Наши защитники отбили 16 атак, 11 боевых столкновений до сих пор продолжаются.

По имеющимся данным, в настоящее время потери врага за сегодня составили 362 военнослужащих убитыми и ранеными; два танка, шесть автомобилей, ПТРК и антенна управления БПЛА уничтожены украинскими защитниками.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 31 раз вблизи Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово и Успеновки. 23 атаки оккупантов уже отбиты, бои продолжаются.

На Времовском направлении идут бои вблизи Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки и Макаровки. В районах Константинопольского, Трудового, Нового Комара, Новоселки украинские защитники отбили 23 штурма врага.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины остановлено три попытки оккупантов атаковать наши позиции.

На Курщине наши защитники отбили 26 вражеских штурмов, захватчики продолжают атаковать.

На других направлениях - без особых изменений.

россияне проводят активные штурмовые действия на юго-восточной окраине Курахово и используют ДРГ - Генштаб