На фронте произошло 172 боевых столкновения: горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях-Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. ситуация на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Лиманском и Купянском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 29.11.2024, передает УНН.

В настоящее время произошло 172 боевых столкновения. Сегодня государство-террорист нанесло ракетный удар одной ракетой, 31 авиаудар, сбросив при этом 53 КАБ. кроме того, захватчики задействовали для ударов 581 дрон-камикадзе и совершили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах, - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении Российские террористы пять раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Кудиевки, Волчанска и Тихого. Два боестолкновения продолжаются.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Колесниковки, Лозовой, Первомайской и Зеленой Рощи подразделения Сил обороны отразили все атаки противника.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 20 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, дубравы, Торского, Заречного, Григоровки и в Серебрянском лесу. Наши воины отбили 18 атак врага, два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков захватить наши позиции в районе временного Яра и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты дважды пытались продвинуться вперед в районах дружбы и Торецка, получили отпор.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 34 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Млечное, Новый Труд и желтое. Десять боестолкновений продолжаются до сих пор.

При этом потери оккупантов, по имеющейся информации в настоящее время, составили 497 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины, артиллерийская система, три пункта управления БПЛА и 12 единиц автомобильной техники противника, также два автомобиля и две артиллерийские системы наши защитники повредили.

На Кураховском направлении захватчики на это время суток предприняли 43 попытки продвинуться вперед. 11 атак продолжаются. В основном бои продолжаются возле Солнцовки, Берестков, Новодмитровки, Зари, Курахового, Дачного, Дальнего, Елизаветовки, Ганновки и Успеновки.

На Времовском направлении, где сегодня агрессор 24 раза штурмовал передний край нашей обороны в районе Веселой рощи, Константинопольского, Сухих можжевельников, Раздольного и Новодаровки, в настоящее время продолжается три боестолкновения.

На Приднепровском направлении враг предпринял три безрезультатные попытки штурма позиций украинских подразделений.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отбили 22 атаки захватнической армии на этом направлении, - сообщили в Генштабе.



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