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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 128 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где горячее всего

На фронте произошло 128 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где горячее всего

Киев  •  УНН

 • 7538 просмотра

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На фронте зафиксировано 128 боевых столкновений, больше всего на Покровском, Лиманском и Времовском направлениях. Враг совершил 266 артиллерийских обстрелов на Курском направлении.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 128. Горячее всего на Покровском, Лиманском и Времовском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение с российскими захватчиками в районе Волчанска.

Пять штурмовых действий зафиксировано вблизи Двуречной, Песчаного, Колесниковки и Лозовой на Купянском направлении, три из этих боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Новоегоровки, Копанок, Зеленого Гая, Макеевки, Тернов, Ямполовки, Серебрянского леса и в направлении Дружелюбовки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 19 боестолкновений, из которых три продолжаются.

На Северском направлении наши воины отбили одну атаку противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали четыре вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Ступочек, пока продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении противник шесть раз атаковал позиции наших войск в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 35 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Покровск, Новый Труд, Зеленое и Новотроицкое, семь боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении наши защитники отражали 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Ясеново, Курахово и Дачное. Семь вражеских штурмов уже отбито нашими защитниками, продолжаются дальше семь боев.

На Времовском направлении остановлено 17 штурмов противника вблизи Константинопольского, Янтарного, Константинополя, Разлива, Великой Новоселки, Новоселки, Благодатного и Времовки, еще восемь штурмов продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили две попытки противника продвинуться вперед в направлении Новоданиловки.

Шестнадцать боевых столкновений зафиксировано сегодня на Курском направлении, восемь боестолкновений до сих пор продолжаются. Кроме того, враг совершил 266 артиллерийских обстрелов.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил, резюмировали в Генштабе.

россияне не оставляют попыток прорваться в Покровск - спикер ОСУВ "Хортица"25 дек. 2024, 13:06 • 11199 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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