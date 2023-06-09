На Филиппинах повысили уровень тревоги из-за возможного извержения вулкана Майон

Детали

Вулкан высотой 2462 метра в центральной провинции Албай, который привлекает туристов своей почти идеальной конической формой, "проявляет магматическое извержение", говорится в заявлении государственного вулканологического агентства.

Там отметили, что при степени угрозы, которая теперь оценивается как "три" по пятибалльной шкале, у Майон наблюдается повышенная возможность взрывной активности в течение недель или даже дней.

Согласно этому уровню, люди в радиусе 6 километров от вулкана должны быть эвакуированы, а пилоты должны избегать подлетов своих самолетов близко к кратеру вулкана.

Майон является одним из самых активных из 24 вулканов страны: за последние четыре века он извергался более 50 раз. Самое разрушительное извержение произошло в феврале 1841 года, когда потоки лавы унесли жизни 1200 человек.

Филиппины находятся в Тихоокеанском огненном кольце, где вулканическая активность и землетрясения являются обычным явлением.

Напомним

На Гавайях началось извержение одного из самых активных вулканов - Килауэа.