На Гаваях почалося виверження одного з найактивніших вулканів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. На Гаваях почалося виверження одного з найактивніших вулканів - Кілауеа. Про це повідомляє AccuWeather, передає УНН.
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“Приблизно о 4:44 ранку за тихоокеанським часом 7 червня 2023 року Гавайська вулканічна обсерваторія Геологічної служби США виявила світіння на зображеннях з веб-камери вершини Кілауеа, яке вказує на початок виверження", — ідеться в повідомленні.
Деталі
За даними Геологічної служби США, викид лави з кратера Халемаумауу досягав висоти 60 метрів. Зазначається, що місцева влада підвищила рівень тривоги, проте ознак того, що виверження загрожує людям, які живуть в околицях, немає.
За словами очевидців і співробітників Геологічної служби США, виверження відбувається за традиційним для Кілауеа сценарієм: активний початок і подальше затихання.
Доповнення
У травні в Мексиці відбулося виверження вулкана Попокатепетль.