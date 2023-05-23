В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль: власти предупредили о возможной эвакуации
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Власти Мексики предупредили миллионы жителей о необходимости подготовки к возможной эвакуации. Это произошло на фоне усиления активности опасного вулкана страны, который с прошлой недели выбрасывает пепел в нескольких близлежащих населенных пунктах. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Детали
Пепел с вулкана Попокатепетль, который находится в центральной части Мексики, вызвал задержку авиарейсов в Мехико и заставил власти закрыть школы в десятках муниципалитетов.
Сообщается, что около 25 миллионов человек живут в радиусе примерно 96 километров от вулкана.
В воскресенье Национальный координационный центр гражданской защиты (CNPC) повысил уровень вулканической угрозы до "желтой фазы 3", что призывает около 3 миллионов человек, живущих в городах и деревнях, прилегающих к вулкану, сохранять бдительность и готовиться к возможной эвакуации.
CNPC также предупредила об усилении вулканической активности и рассеивании пепла с высокой скоростью в нескольких близлежащих городах. В координационном центре рекомендовали жителям близлежащих городов избегать активного отдыха на свежем воздухе.
"В случае с Мехико, риск заключается в падении пепла. Мы готовы к такому сценарию и знаем, что делать. Давайте будем бдительными", - написала мэр Мехико Клаудия Шейнбаум в Twitter.
Дополнение
Из-за активности вулкана был временно закрыт Международный аэропорт Бенито Хуарес в Мехико. До этого, в понедельник, некоторые рейсы были задержаны из-за присутствия вулканического пепла в городе. Об этом сообщает администрация аэропорта.
"Авиапутешественники могут продолжать сталкиваться с дополнительными задержками, отменой рейсов или временным закрытием аэропорта без предупреждения", - заявило посольство США в Мексике.
Власти штата также приостановили очные занятия в школах в 40 муниципалитетах штата Пуэбла, пяти муниципалитетах штата Мехико и семи муниципалитетах штата Тлакскала. Также было сообщено, что занятия будут проводиться дистанционно.
Справка
Вулкан Попокатепетль - один из самых известных вулканов в Мексике, расположенный на востоке центральной части страны, вблизи города Мехико. Его название происходит из народного науатльского языка и переводится как "Шумная гора".
Попокатепетль имеет высоту около 5 426 метров, что делает его вторым по высоте вулканом в Мексике после вулкана Оризаба. Он славится своим конусообразным видом и красивым пейзажем, окружающим его. Благодаря своей близости к городу Мехико, Попокатепетль является популярным местом для туристов и альпинистов.
В последние десятилетия вулкан проявлял активность, включая извержения пепла и лавы. Это создает большой интерес среди ученых, геологов и вулканологов, которые исследуют его поведение и мониторят его активность. Также следует отметить, что возле вулкана расположен национальный парк, который привлекает любителей природы и любителей активного отдыха.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Сицилии произошло извержение вулкана Этна: в аэропорту Катании остановлены полеты