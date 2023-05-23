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У Мексиці відбулось виверження вулкана Попокатепетль: влада попередила про можливу евакуацію

У Мексиці відбулось виверження вулкана Попокатепетль: влада попередила про можливу евакуацію

Київ • УНН

 • 766361 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Влада Мексики попередила мільйони жителів про необхідність підготовки до можливої евакуації. Це відбулось на фоні посилення активності найнебезпечнішого вулкана країни, який з минулого тижня викидає попіл у кількох прилеглих населених пунктах. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

Попіл з вулкана Попокатепетль, який знаходиться в центральній частині Мексики, спричинив затримку авіарейсів у Мехіко і змусив владу закрити школи в десятках муніципалітетів.

Повідомляється, що близько 25 мільйонів людей живуть в радіусі приблизно 96 кілометрів від вулкана.

У неділю Національний координаційний центр цивільного захисту (CNPC) підвищив рівень вулканічної загрози до "жовтої фази 3", що закликає близько 3 мільйонів людей, які живуть у містах і селах, прилеглих до вулкана, зберігати пильність і готуватися до можливої евакуації.

CNPC також попередила про посилення вулканічної активності та розсіювання попелу з високою швидкістю в кількох прилеглих містах. У координаційному центрі рекомендували мешканцям прилеглих міст уникати активного відпочинку на свіжому повітрі.

"У випадку з Мехіко, ризик полягає в падінні попелу. Ми готові до такого сценарію і знаємо, що робити. Давайте будемо пильними", - написала мер Мехіко Клаудія Шейнбаум у Twitter.

Доповнення

Через активність вулкана був тимчасово закритий Міжнародний аеропорт Беніто Хуарес у Мехіко. До цього, в понеділок, деякі рейси були затримані через присутність вулканічного попелу у місті. Про це повідомляє адміністрація аеропорту.

"Авіамандрівники можуть продовжувати стикатися з додатковими затримками, скасуванням рейсів або тимчасовим закриттям аеропорту без попередження", - заявило посольство США в Мексиці.

Влада штату також призупинила очні заняття в школах у 40 муніципалітетах штату Пуебла, п'яти муніципалітетах штату Мехіко і семи муніципалітетах штату Тлакскала. Також було повідомлено, що заняття будуть проводитися дистанційно.

Довідка

Вулкан Попокатепетль - один з найвідоміших вулканів в Мексиці, розташований на сході центральної частини країни, поблизу  міста Мехіко. Його назва походить з народної науатльської мови і перекладається як "Шумна гора".

Попокатепетль має висоту близько 5 426 метрів, що робить його другим найвищим вулканом в Мексиці після вулкану Орізаба. Він славиться своїм конусоподібним виглядом і красивим пейзажем, що оточує його. Завдяки своїй близькості до міста Мехіко, Попокатепетль є популярним місцем для туристів і альпіністів.

Протягом останніх десятиліть вулкан проявляв активність, включаючи виверження попелу і лави. Це створює великий інтерес серед науковців, геологів і вулканологів, які досліджують його поведінку і моніторять його активність. Також слід зазначити, що біля вулкана розташовано національний парк, який приваблює природолюбів та любителів активного відпочинку.

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