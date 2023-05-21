На Сицилії сталось виверження вулкана Етна: в аеропорту Катанії зупинено польоти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У неділю на Сицилії сталося виверження вулкана Етна, який викинув попіл на місто Катанія та змусив призупинити місцеве авіасполучення, пише УНН.
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Керуюча компанія аеропорту Катанії повідомляє, що через виверження вулкана Етна та одночасного випадання вулканічного попелу в аеропорту виконання польотів призупинено до відновлення умов безпеки.
Повідомлень про руйнування чи постраждалих не надходило.
Національний інститут геофізики та вулканології Італії зафіксував підвищення активності, починаючи з перших годин неділі. В якості запобіжного заходу органи цивільного захисту підвищили рівень тривоги в цьому районі.
Додамо
Вулкан Етна є одним із найактивніших вулканів у світі з частими виверженнями, як великими, так і малими. Маючи висоту понад 3300 метрів, вулкан є одним із найвищих у Європі.