На Сицилии произошло извержение вулкана Этна: в аэропорту Катании остановлены полеты
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В воскресенье на Сицилии произошло извержение вулкана Этна, который выбросил пепел на город Катания и заставил приостановить местное авиасообщение, пишет УНН.
Детали
Управляющая компания аэропорта Катании сообщает, что из-за извержения вулкана Этна и одновременного выпадения вулканического пепла в аэропорту выполнение полетов приостановлено до восстановления условий безопасности.
Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.
Национальный институт геофизики и вулканологии Италии зафиксировал повышение активности, начиная с первых часов воскресенья. В качестве меры предосторожности органы гражданской защиты повысили уровень тревоги в этом районе.
Добавим
Вулкан Этна является одним из самых активных вулканов в мире с частыми извержениями, как большими, так и малыми. Имея высоту более 3300 метров, вулкан является одним из самых высоких в Европе.