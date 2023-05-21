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На Сицилии произошло извержение вулкана Этна: в аэропорту Катании остановлены полеты

Киев • УНН

 • 2478284 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. В воскресенье на Сицилии произошло извержение вулкана Этна, который выбросил пепел на город Катания и заставил приостановить местное авиасообщение, пишет УНН.

Детали

Управляющая компания аэропорта Катании сообщает, что из-за извержения вулкана Этна и одновременного выпадения вулканического пепла в аэропорту выполнение полетов приостановлено до восстановления условий безопасности.

Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии зафиксировал повышение активности, начиная с первых часов воскресенья. В качестве меры предосторожности органы гражданской защиты повысили уровень тревоги в этом районе.

Добавим

Вулкан Этна является одним из самых активных вулканов в мире с частыми извержениями, как большими, так и малыми. Имея высоту более 3300 метров, вулкан является одним из самых высоких в Европе.

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