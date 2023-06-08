На Гавайях началось извержение одного из самых активных вулканов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. На Гавайях началось извержение одного из самых активных вулканов - Килауэа. Об этом сообщает AccuWeather, передает УНН.
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“Примерно в 4:44 утра по тихоокеанскому времени 7 июня 2023 года Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США обнаружила свечение на изображениях с веб-камеры вершины Килауэа, указывающее на начало извержения", — говорится в сообщении.
Детали
По данным Геологической службы США, выброс лавы из кратера Халемаумауу достигал высоты 60 метров. Отмечается, что местные власти повысили уровень тревоги, однако признаков того, что извержение угрожает живущим в окрестностях людям, нет.
По словам очевидцев и сотрудников Геологической службы США, извержение происходит по традиционному для Килауэа сценарию: активное начало и последующее затихание.
Дополнение
В мае в Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль.