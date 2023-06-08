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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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На Гавайях началось извержение одного из самых активных вулканов

Киев • УНН

 • 7837765 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. На Гавайях началось извержение одного из самых активных вулканов - Килауэа. Об этом сообщает AccuWeather, передает УНН.

На Гавайях началось извержение одного из самых активных вулканов

Цитата

“Примерно в 4:44 утра по тихоокеанскому времени 7 июня 2023 года Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США обнаружила свечение на изображениях с веб-камеры вершины Килауэа, указывающее на начало извержения", — говорится в сообщении.

Детали

По данным Геологической службы США, выброс лавы из кратера Халемаумауу достигал высоты 60 метров. Отмечается, что местные власти повысили уровень тревоги, однако признаков того, что извержение угрожает живущим в окрестностях людям, нет.

По словам очевидцев и сотрудников Геологической службы США, извержение происходит по традиционному для Килауэа сценарию: активное начало и последующее затихание.

Дополнение

В мае в Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль.

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