На Гавайях началось извержение одного из самых активных вулканов

Цитата

“Примерно в 4:44 утра по тихоокеанскому времени 7 июня 2023 года Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США обнаружила свечение на изображениях с веб-камеры вершины Килауэа, указывающее на начало извержения", — говорится в сообщении.

Детали

По данным Геологической службы США, выброс лавы из кратера Халемаумауу достигал высоты 60 метров. Отмечается, что местные власти повысили уровень тревоги, однако признаков того, что извержение угрожает живущим в окрестностях людям, нет.

По словам очевидцев и сотрудников Геологической службы США, извержение происходит по традиционному для Килауэа сценарию: активное начало и последующее затихание.

Дополнение

В мае в Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль.



