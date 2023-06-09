На Філіппінах підвищили рівень тривоги через можливе виверження вулкана Майон
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У четвер на Філіппінах підвищили рівень тривоги на одну позначку через можливе виверження вулкана Майон після виявлення вулканічних землетрусів і сотень каменепадів. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Вулкан заввишки 2462 метри у центральній провінції Албай, який приваблює туристів своєю майже ідеальною конічною формою, "проявляє магматичне виверження", йдеться у заяві державного вулканологічного агентства.
Там зазначили, що при ступені загрози, який тепер оцінюється як "три" за п'ятибальною шкалою, у Майон спостерігається підвищена можливість вибухової активності протягом тижнів, чи навіть днів.
Згідно з цим рівнем, люди в радіусі 6 кілометрів від вулкана мають бути евакуйовані, а пілоти повинні уникати підльотів своїх літаків близько до кратера вулкана.
Майон є одним із найактивніших із 24 вулканів країни: за останні чотири століття він вивергався понад 50 разів. Найруйнівніше виверження сталося у лютому 1841 року, коли потоки лави забрали життя 1200 людей.
Філіппіни знаходяться в Тихоокеанському вогняному кільці, де вулканічна активність і землетруси є звичайним явищем.
Нагадаємо
На Гаваях почалося виверження одного з найактивніших вулканів - Кілауеа.