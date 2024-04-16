На Филиппинах из-за сильной жары приостановили работу электростанций, есть риск блэкаутов

Волна жары на Филиппинах во вторник заставила остановить электростанции, поставив страну под угрозу блэкаутов (отключение электроэнергии) и побудив правительство призвать людей сократить потребление, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Девятнадцать объектов генерации на главном острове страны Лусон отключены от сети, а три других работают на пониженной мощности, сообщила Национальная энергетическая корпорация Филиппин в сообщении на своей странице в Facebook. В сообщении говорится, что энергосистема была переведена в режим повышенной готовности впервые почти за год, а это означает, что предложение рассматривается как недостаточное для удовлетворения спроса, пишет издание.

Более жаркая погода увеличивает потребность в электроэнергии для вентиляторов и систем кондиционирования воздуха, а также затрудняет предотвращение перегрева растений. Дюжина объектов также закрыта в энергосистеме Висайских островов, которая находится в состоянии "желтой" тревоги, что означает, что запас мощности находится ниже порога на случай непредвиденных ситуаций.

По данным министерства энергетики, предприятиям и домохозяйствам рекомендуется сокращать потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки.

Дополнение

В январе метеорологическое агентство Филиппин заявило, что 2024 год может стать одним из самых жарких лет за всю историю страны, что может привести к напряженной ситуации для энергосистемы страны. По данным местного метеорологического агентства, индекс жары, который сочетает температуру воздуха и влажность, поднимется до 42°C в Центральном Лусоне во вторник и среду.