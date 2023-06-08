На двух жителей в оккупированном Крыму завели уголовные дела за "проукраинские" граффити - СМИ

Детали

Сообщается, что задержали Егора Савченко и Михаила Жидкова. Местные Telegram-каналы пишут, что поводом для задержания стали якобы "антивоенные" граффити. Однако статья, по которой обвиняются жители Керчи, не указывается.

В свою очередь, российский информационно-аналитический центр "Сова" предполагает, что парней обвиняют в вандализме по мотиву “политической ненависти”.

Отмечается, что в таком случае им может грозить до трех лет колонии.

Известно, что на данный момент парни находятся под домашним арестом.

Дополнение

Ранее в одном из местных Telegram-каналов, автором которого является пророссийский блогер в Крыму александр талипов, появилось видео, на котором Савченко и Жидков якобы извиняются за "проукраинские граффити".

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