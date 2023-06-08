На двох жителів в окупованому Криму завели кримінальні справи за "проукраїнські" графіті - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У тимчасово окупованій Керчі поліція порушила кримінальні справи проти двох 20-річних хлопців за "проукраїнські" графіті. Про це повідомляє Telegram-канал “Крымский ветер”, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що затримали Єгора Савченка та Михайла Жидкова. Місцеві Telegram-канали пишуть, що приводом для затримання стали нібито "антивоєнні" графіті. Однак стаття, за якою звинувачуються жителі Керчі, не вказується.
Своєю чергою, російський інформаційно-аналітичний центр "Сова" припускає, що хлопців звинувачують у вандалізмі з мотиву “політичної ненависті”.
Зазначається, що в такому разі їм може загрожувати до трьох років колонії.
Відомо, що наразі хлопці перебувають під домашнім арештом.
Доповнення
Раніше в одному з місцевих Telegram-каналів, автором якого є проросійський блогер у Криму олександр таліпов, з'явилося відео, на якому Савченко і Жидков нібито вибачаються за "проукраїнські графіті".
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