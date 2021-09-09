На дорогах Украины сегодня заработает еще 20 приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Начиная с 10 сентября на дорогах Украины заработает еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработают. Об этом сообщил начальник департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает УНН.
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“Еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах Украины”, сказал Билошицкий.
По его словам, с 10 сентября на автомобильных дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
“С завтрашнего дня общее количество камер, автоматически фиксируют правонарушения в сфере БДД будет равняться 138”, — отметил он.
Дополнение
В Украине 1 июня 2020 официально запустили систему автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения. За время работы системы автоматической фотовидеофиксации количество правонарушений на дорогах уменьшилась в 8 раз.
Проект фотовидеофиксации нарушений ПДД была введена в Киеве, Киевской, Львовской и Николаевской областях.
В июне тогда еще заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в МВД разрабатывают законопроект, согласно которому водители самостоятельно смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения в приложении “Действие”, которые будут допущены другими водителями.
В июле группа народных депутатов, в том числе и из фракции “Слуга народа”, зарегистрировали в парламенте законопроект, который дает право “сообщать” о нарушении правил дорожного движения и получать за это деньги.