На дорогах України сьогодні запрацює ще 20 приладів фотовідеофіксації порушень ПДР
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Починаючи з 10 вересня на дорогах України запрацює ще 20 приладів системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацюють. Про це повідомив начальник департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.
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“Ще 20 приладів системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України”, сказав Білошицький.
За його словами, з 10 вересня на автомобільних дорогах Полтавської області, а також у містах Кременчук, Миколаїв, Полтава, Харків та Чернівці запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.
“Відзавтра загальна кількість камер, що автоматично фіксують правопорушення у сфері БДР буде дорівнювати 138”, — зазначив він.
Доповнення
В Україні 1 червня 2020 року офіційно запустили систему автоматичної фото- та відеофіксації дорожнього руху. За час роботи системи автоматичної фотовідеофіксації кількість правопорушень на дорогах зменшилася у 8 разів.
Проект фотовідеофіксації порушень ПДР було запроваджено в Києві, Київській, Львівській та Миколаївській областях.
У червні тоді ще заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що у МВС розробляють законопроект, згідно з яким водії самостійно зможуть фіксувати порушення правил дорожнього руху у додатку “Дія”, які будуть допущені іншими водіями.
У липні група народних депутатів, зокрема, і з фракції “Слуга народу”, зареєстрували у парламенті законопроект, який дає право “сповіщати” про порушення правил дорожнього руху і отримувати за це гроші.