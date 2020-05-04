В Донецкой области задокументировали факт ракетного обстрела РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Донецкой области следователи задокументировали факт вооруженной агрессии Российской Федерации, а именно ракетный обстрел. Найденную авиационную ракету приобщили к материалам уголовного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Под процессуальным руководством управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Донецкой области следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях зафиксирован очередной факт вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.
Установлено, что 3 мая 2020 года представителями террористической организации "ДНР", действующих под контролем РФ, осуществлен ракетный обстрел с. Павлополь Волновахского района Донецкой области, где проживает мирное население, из запрещенного оружия.
"В ходе осмотра места происшествия обнаружена авиационная неуправляемая ракета типа НУР-80, дальностью около 2 км, находящяяся на вооружении РФ. Найденное вещественное доказательство приобщено к материалам уголовного производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. В дальнейшем собранные доказательства через Офис Генерального Прокурора будут переданы в Офис Прокурора Международного уголовного суда", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.