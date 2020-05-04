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На Донеччині задокументували факт ракетного обстрілу РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. На Донеччині слідчі задокументували факт збройної агресії Російської Федерації, а саме ракетний обстріл. Знайдену авіаційну ракету долучили до матеріалів кримінального провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

На Донеччині задокументували факт ракетного обстрілу РФ

"За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Донецької області слідчими ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях зафіксовано черговий факт збройної агресії РФ", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 3 травня 2020 року представниками терористичної організації "ДНР", що діють під контролем РФ, здійснено ракетний обстріл с. Павлопіль Волноваського району Донецької області, де мешкає мирне населення, із забороненої зброї.

"Під час огляду місця події виявлено авіаційну некеровану ракету типу НУР-80, дальністю близько 2 км, що перебуває на озброєнні РФ. Знайдений речовий доказ долучено до матеріалів кримінального провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України. У подальшому зібрані докази через Офіс Генерального Прокурора будуть передані до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.

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