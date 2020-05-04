ООС: бойовики чотири рази обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Українські захисники для припинення ворожої активності результативно застосовували чергові вогневі засоби", - повідомили в пресцентрі.
Три обстріли зафіксовано районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ворог з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстрілював наші позиції неподалік Верхньоторецького.
По околицях Новотроїцького та Авдіївки загарбники вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по захисниках Кримського.
"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 3 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.