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В Донецкой области будут судить полицейского, сбившего 81-летнюю женщину

Киев • УНН

 • 11618 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Донецкой области будут судить полицейского, который во время перестроения на другую полосу движения при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу не принял достаточных мер по снижению скорости, в результате чего совершил наезд на 81-летнюю женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

В Донецкой области будут судить полицейского, сбившего 81-летнюю женщину

“... Завершено досудебное расследование в отношении сотрудника Мариупольского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Донецкой области, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК Украины, то есть в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, если оно причинило потерпевшему средней тяжести телесные повреждения”, — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 23 января 2020 года полицейский, находясь за рулем автомобиля “ВАЗ-210934”, во время перестроения на другую полосу движения при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу не принял достаточных мер по снижению скорости, в результате чего совершил наезд на 81-летнюю женщину.

Отмечается, что в результате ДТП пострадавшая получила закрытый перелом шейки плеча, ушибленные раны суставов руки и травму коленного сустава.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Харькове будут судить полицейского с сообщником, которые подозреваются в жестоком ограблении прохожих.

Украинские Национальные Новости

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