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На Донеччині судитимуть поліцейського, який збив 81-річну жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. На Донеччині судитимуть поліцейського, який під час перестроювання на іншу смугу руху при наближенні до нерегульованого пішохідного переходу не вжив достатніх заходів щодо зниження швидкості, в результаті чого здійснив наїзд на 81-річну жінку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

На Донеччині судитимуть поліцейського, який збив 81-річну жінку

“... Завершено досудове розслідування стосовно співробітника Маріупольського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Донецькій області, який обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України, тобто у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, якщо воно заподіяло потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження”, — сказано у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 січня 2020 року поліцейський, перебуваючи за кермом автомобіля “ВАЗ-210934”, під час перестроювання на іншу смугу руху при наближенні до нерегульованого пішохідного переходу не вжив достатніх заходів щодо зниження швидкості, в результаті чого здійснив наїзд на 81-річну жінку.

Зазначається, що внаслідок ДТП потерпіла отримала закритий перелом шийки плеча, забиті рани суглобів руки та травму колінного суглобу.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Харкові судитимуть поліцейського зі спільником, які підозрюються у жорстокому пограбуванні перехожих.

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