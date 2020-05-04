В Донецкой области правоохранителя подозревают в получении 20 тыс. грн взятки

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Краматорске, при оперативном сопровождения Донецкого управления ДВБ НП Украины сотруднику правоохранительного органа сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, то есть в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством", - говорится в сообщении.

Установлено, что в апреле-мае 2020 года оперуполномоченный криминальной полиции Покровского ОП ГУНП в Донецкой области требовал и получил от жителя г. Покровска денежные средства в сумме 20 000 грн за непривлечение его к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических веществ.

"Неправомерные действия правоохранителя разоблачены и прекращены. Во время обыска автомобиля, которым пользовался подозреваемый, изъято более 70 пакетов с веществами, похожими на наркотические и психотропные средства, и электронные весы. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, в Луганской области уведомлены о подозрении руководитель ГУ Госгеокадастра в Луганской области и его подчиненный из-за получения взятки в размере 100 тыс. грн.