На Донеччині правоохоронця підозрюють в отриманні 20 тис. грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Слідчими Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру правоохоронцю, який отримав неправомірну вигоду у розмірі 20 тисяч гривень за непритягнення особи до відповідальності. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
"За процесуального керівництва прокуратури Донецької області слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, за оперативного супроводу Донецького управління ДВБ НП України співробітнику правоохоронного органу повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що у квітні-травні 2020 року оперуповноважений кримінальної поліції Покровського ВП ГУНП в Донецькій області вимагав та отримав від жителя м. Покровська грошові кошти у сумі 20 000 грн за не притягнення його до кримінальної відповідальності за злочин, пов'язаний з незаконним обігом наркотичних речовин.
“Неправомірні дії правоохоронця викрито та припинено. Під час обшуку автомобілю, яким користувався підозрюваний, вилучено понад 70 пакетів з речовинами, схожими на наркотичні та психотропні засоби, та електронні ваги. Наразі вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Луганщині повідомлені про підозру керівнику ГУ Держгеокадастру у Луганській області та його підлеглій за отримання хабара у розмірі 100 тис. грн.