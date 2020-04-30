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На Луганщині керівника Держгеокадастру підозрюють в отриманні 100 тисяч грн хабара

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Луганщині повідомлені про підозру керівнику ГУ Держгеокадастру у Луганській області та його підлеглій за отримання хабара у розмірі 100 тис. грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

На Луганщині керівника Держгеокадастру підозрюють в отриманні 100 тисяч грн хабара

"За процесуального керівництва прокуратури Луганської області у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому здійснюється слідчими слідчого управління ГУ Нацполіції в Луганській області, за оперативного супроводу ГВ БКОЗ ГУ Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях

"Викрито масштабну корупційну схему отримання неправомірної вигоди Головним управлінням Держгеокадастру у Луганській області" - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що начальник ГУ Держгеокадастру у Луганській області із залученням підлеглої – начальника структурного підрозділу та інженера-землевпорядника систематично одержував неправомірну вигоду від інженерів-землевпорядників області за погодження проектно-технічної документації та виділення земельних ділянок мешканцям Луганщини.

"Правоохоронці задокументували 16 фактів одержання неправомірної вигоди на загальну суму майже 100 тис. грн. Керівнику державного органу та його підлеглій повідомлено про підозру у одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.368 КК України), а дії інженера-землевпорядника кваліфіковано як пособництво в одержанні хабарів (ч. 5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України)", - повідомили у прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, за процесуального керівництва прокуратури Донецької області оперативними співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та СУ ГУНП в Донецькій області викрито на одержанні неправомірної вигоди посадову особу Військово-цивільної адміністрації м. Мар'їнки та с. Побєда Мар'їнського району.

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