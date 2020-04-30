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В Луганской области руководителя Госгеокадастра подозревают в получении 100 тысяч грн взятки

Киев • УНН

 • 15853 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Луганской области уведомлены о подозрении руководителю ГУ Госгеокадастра в Луганской области и его подчиненной за получение взятки в размере 100 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

В Луганской области руководителя Госгеокадастра подозревают в получении 100 тысяч грн взятки

"Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области в уголовном производстве, досудебное расследование в котором осуществляется следователями следственного управления ГУ Нацполиции в Луганской области, при оперативном сопровождения ГВ БКОП ГУ Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях

"Раскрыто масштабную коррупционную схему получения неправомерной выгоды Главным управлением Госгеокадастра в Луганской области", - говорится в сообщении.

Установлено, что начальник ГУ Госгеокадастра в Луганской области с привлечением подчиненной - начальника структурного подразделения и инженера-землеустроителя систематически получал неправомерную выгоду от инженеров-землеустроителей области по согласованию проектно-технической документации и выделения земельных участков жителям Луганской области.

"Правоохранители задокументировали 16 фактов получения неправомерной выгоды на общую сумму почти 100 тыс. грн. руководителю государственного органа и его подчиненной сообщено о подозрении в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст.368 УК Украины), а действия инженера-землеустроителя квалифицировано как пособничество в получении взяток (ч. 5 ст.27, ч.3 ст.368 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области оперативными сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и СУ ГУНП в Донецкой области разоблачено на получении неправомерной выгоды должностное лицо Военно-гражданской администрации Марьинки и с. Победа Марьинского района.

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