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На Донбассе прекратили деятельность канала поставки техники из Крыма на 100 млн грн

На Донбассе прекратили деятельность канала поставки техники из Крыма на 100 млн грн

Киев  •  УНН

 • 20154 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Донецкой области пресекли деятельность незаконного канала по поставке техники из оккупированного Крыма через Россию в региональные филиалы Укрзализныци на сумму более 100 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области сотрудниками главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при расследовании уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) обнаружен незаконный канал поставки на территорию Украины товаров для региональных филиалов Укрзализныци. Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2015-2019 годов должностные лица коммерческих предприятий, расположенных на территории Украины, через Российскую Федерацию под видом собственного производства поставляли в региональные филиалы Укрзализныци применяемые и изготовленые почти 10 лет назад электротехнические приборы и механизмы, произведенные на территории аннексированной Автономной республики Крым", - говорится в сообщении.

Сообщается, что указанная незаконная деятельность осуществлялась в период действия запрета на ввоз указанной группы товаров для импорта в Украину с территории РФ.

"Стоимость незаконно импортируемой техники составила более 100 млн грн. В ходе санкционированных следственным судьей обысков складских, жилых и офисных помещениях, расположенных в Донецкой и Киевской областях обнаружено и изъято финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность злоумышленников, электроэнергетического оборудования и специальное оборудование для изменения его маркировки, а также электронные носители информации и прочее", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что ориентировочная стоимость изъятых контрафактных товаров более 5 млн грн.

Проводятся следственные розыскные действия, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности.

Напомним, во Львовской области разоблачили нелегальный канал ввоза автозапчастей.

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