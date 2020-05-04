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В Днепропетровской области столкнулись легковушка и грузовик: двое погибших, еще двое пострадали

Киев • УНН

 • 13866 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Вчера поздно вечером на автодороге Днепр - Николаев произошло ДТП между легковым автомобилем и грузовиком. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.

В Днепропетровской области столкнулись легковушка и грузовик: двое погибших, еще двое пострадали

“3 мая в 23:18 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Софийском районе на автодороге Н-11 Днепр — Николаев вне села Каменка”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытию спасателей установлено, что в результате столкновения двух автомобилей, а именно: легкового автомобиля “Mazda 3” и грузового автомобиля МАN погибли 2 человека и 2 человека травмированы.

“Двух пострадавших из легкового автомобиля (женщину 2001 н. И мужчины 1996 н) до прибытия пожарно-спасательного подразделения госпитализировали с различными травмами работниками скорой медицинской помощи в КП “Криворожская городская клиническая больница № 2”, — добавили спасатели.

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Отмечается, что с помощью шанцевого инструмента сотрудники ГСЧС разогнули деформированные элементы легкового автомобиля “Mazda 3” и изъяли тела двух погибших. Водитель грузового автомобиля не пострадал, добавили в пресс-центре.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Обухове в результате ДТП на обочину с высоты вылетели грузовик и легковушка.

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