На Дніпропетровщині зіткнулись легковик та вантажівка: двоє загиблих, ще двоє постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Вчора пізно ввечері на автошляху Дніпро — Миколаїв сталась ДТП між легковим автомобілем та вантажівкою. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.
“3 травня о 23:18 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у Софіївському районі на автошляху Н-11 Дніпро — Миколаїв поза межами села Кам’янка”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що по прибуттю рятувальників встановлено, що внаслідок зіткнення двох автомобілів, а саме: легкового автомобіля “Mazda 3” та вантажного автомобіля МАN загинуло 2 особи та 2 особи травмовано.
“Двох постраждалих з легкового автомобіля (жінку 2001 р. н. та чоловіка 1996 р. н) до прибуття пожежно-рятувального підрозділу госпіталізовано із різними травмами працівниками швидкої медичної допомоги до КП “Криворізька міська клінічна лікарня № 2”, — додали рятувальники.
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Зазначається, що за допомогою шанцевого інструменту співробітники ДСНС розігнули деформовані елементи легкового автомобіля “Mazda 3” та вилучили тіла двох загиблих. Водій вантажного автомобіля не постраждав, додали у пресцентрі.
Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, в Обухові внаслідок ДТП на узбіччя з висоти вилетіли вантажівка і легковик.