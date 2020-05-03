Смертельна ДТП на Хмельниччині: рятувальники витягували потерпілих із понівечених авто
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Смертельна ДТП сталась сьогодні на Хмельниччині. Рятувальники деблокували з понівечених внаслідок ДТП автомобілів двох чоловіків, один з яких загинув, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС.
“3 травня о 10:00 ... надійшло повідомлення про те, що на автодорозі М-12 неподалік села Гвардійське Хмельницького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів ВАЗ 21063 та DAEWOO, потрібна допомога у деблокуванні потерпілих”, — йдеться у повідомленні.
Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання з понівечених автомобілів деблокували травмованого 28-річного водія автомобіля DAEWOO та загиблого 55-річного водія легковика ВАЗ 21063.
Фахівці Служби порятунку “101” надали першу домедичну допомогу травмованому та передали його працівникам швидкої для надання кваліфікованої допомоги.
Причини й обставини події наразі з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, в Обухові внаслідок ДТП на узбіччя з висоти вилетіли вантажівка і легковик.