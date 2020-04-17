В Днепропетровской области зафиксировано 10 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Днепропетровской области по состоянию на вечер COVID-19 обнаружили у 10 человек, всего в области зафиксировано 104 случая. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
Отмечается, что новые случаи зафиксировали в Петропавловке, Днепре, Павлограде и Першотравенске.
"COVID-19 обнаружили еще у 10 жителей области. В общем имеем 104 случая коронавирусной инфекции. Сейчас главное - сдержать эпидемию. Эти праздничные дни очень ответственные. Еще раз подчеркиваю: должны строго соблюдать карантин, чтобы сохранить здоровье и жизнь сотням людей", - сообщил Бондаренко.
Напомним, по состоянию на 13:00 в Днепропетровской области сообщалось о 5 новых случаях заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. В общем COVID-19 лабораторно был подтвержден у 94 жителей региона.
Как ранее сообщал УНН, всего в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных. За прошедшие сутки зафиксировано 501 новый случай заболевания - рекордный суточный прирост.