На Дніпропетровщині зафіксовано 10 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Дніпропетровщині станом на вечір COVID-19 виявили у 10 жителів, всього в області зафіксовано 104 випадки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
Зазначається, що нові випадки зафіксували у Петропавлівці, Дніпрі, Павлограді та Першотравенську.
“COVID-19 виявили ще у 10 мешканців області. Загалом маємо 104 випадків коронавірусної інфекції. Наразі головне — стримати епідемію. Ці святкові дні дуже відповідальні. Вкотре наголошую: маємо суворо дотримуватися карантину, аби зберегти здоров’я та життя сотням людей”, — повідомив Бондаренко.
Нагадаємо, станом на 13:00 на Дніпропетровщині повідомлялося про 5 нових випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. Загалом COVID-19 лабораторно був підтверджений у 94 мешканців регіону.
Як раніше повідомляв УНН, всього в Україні на 9 годину 17 квітня зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 125 летальні. За добу, що минула, зафіксовано 501 новий випадок захворювання — рекордний добовий приріст.