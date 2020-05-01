В Днепропетровской области сгорели 2 га поля сухостоя
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В четверг в 13:47 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на открытой территории за пределами села Песчанка Новомосковского района Днепропетровской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По вызову сразу направлено отделение местной пожарной команды Песчанской сельского совета и пожарных 31 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Прибыв к месту, спасатели начали борьбу с огнем. Пожар удалось локализовать в 15:30, а в 17:04 возгорание было ликвидировано.
Огнем уничтожено около 2 га сухой травы и кустарника. К тушению пожара привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, в Днепре горел цех по обработке вторсырья.