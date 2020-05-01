На Дніпропетровщині вигоріли 2 га поля сухостою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У четвер о 13:47 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території за межами села Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
За викликом одразу направлено відділення місцевої пожежної команди Піщанської сільської ради та вогнеборців 31 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши до місця, рятувальники почали боротьбу із вогнем. Пожежу вдалось локалізувати о 15:30, а о 17:04 займання було ліквідовано.
Вогнем знищено близько 2 га сухої трави та чагарнику. До гасіння займання залучено 7 людей особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, у Дніпрі горів цех з обробки вторинної сировини.