В Днепропетровской области усилили карантин: ограничили работу ночных клубов и ресторанов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Днепропетровской области запретили работу ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, заведений культуры с 23:00 до 7:00. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"В Днепропетровской области запрещена работа ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, заведений культуры с 23:00 до 7:00. Исключение - кинотеатры и учреждения, которые работают на вынос", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таким является решение Кабмина. На местном уровне его подтвердила областная комиссия ТЭБ и ЧС.
Как сообщалось, Кабинет министров на заседании поддержал продление времени работы учреждений культуры до 23:00.
Напомним, в Одессе решили усилить карантин на фоне распространения COVID-19.