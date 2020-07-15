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19 березня, 18:42 • 103640 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

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19 березня, 10:24 • 137707 перегляди

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На Дніпропетровщині посилили карантин: обмежили роботу нічних клубів та ресторанів

На Дніпропетровщині посилили карантин: обмежили роботу нічних клубів та ресторанів

Київ • УНН

 • 22340 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. У Дніпропетровській області заборонили роботу нічних клубів, кафе, ресторанів, барів, закладів культури з 23:00 до 7:00. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

“На Дніпропетровщині заборонена робота нічних клубів, кафе, ресторанів, барів, закладів культури з 23:00 до 7:00. Виключення — кінотеатри та заклади, які працюють на виніс”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таким є рішення Кабміну. На місцевому рівні його підтвердила обласна комісія ТЕБ та НС.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні підтримав подовження часу роботи закладів культури до 23:00.

Нагадаємо, в Одесі вирішили посилити карантин на тлі поширення COVID-19.

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