На Дніпропетровщині посилили карантин: обмежили роботу нічних клубів та ресторанів

“На Дніпропетровщині заборонена робота нічних клубів, кафе, ресторанів, барів, закладів культури з 23:00 до 7:00. Виключення — кінотеатри та заклади, які працюють на виніс”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таким є рішення Кабміну. На місцевому рівні його підтвердила обласна комісія ТЕБ та НС.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні підтримав подовження часу роботи закладів культури до 23:00.

Нагадаємо, в Одесі вирішили посилити карантин на тлі поширення COVID-19.



