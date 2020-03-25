В Днепропетровской области больные COVID-19 идут на поправку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Днепропетровской области заболевшие коронавирусом идут на поправку, скоро им сделают повторный анализ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"Жители Днепропетровской области, у которых обнаружили коронавирус, продолжают находиться на лечении в Днепровской больнице №21. Они идут на поправку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вскоре супругам сделают повторный анализ на COVID-19. Если он окажется отрицательным - пациентов выпишут.
По информации ОГА, супруги чувствуют себя хорошо и находятся под пристальным наблюдением врачей.
Напомним, в Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия в Египет. Почувствовал недомогание, однако к врачам обратился лишь сегодня. На "скорой" его в тяжелом состоянии доставили в Днепровскую городскую больницу №21. Врачи боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось.