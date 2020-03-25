На Дніпропетровщині хворі на COVID-19 йдуть на поправку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Дніпропетрівській области захворілі на коронавірус йдуть на поправку, незабаром їм зроблять повторний аналіз. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
"Жителі Дніпропетровщини, у яких виявили коронавірус, продовжують знаходитися на лікуванні в Дніпровській лікарні №21. Вони ідуть на поправку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що незабаром подружжю зроблять повторний аналіз на COVID-19. Якщо він виявиться негативним – пацієнтів випишуть.
За інформацією ОДА, подружжя почувається добре та знаходиться під пильним наглядом лікарів.
Нагадаємо, у Дніпрі помер 45-річний чоловік, який тиждень тому повернувся із подорожі до Єгипту. Відчув нездужання, проте до лікарів звернувся лише сьогодні. На "швидкій" його у важкому стані доправили до Дніпровської міської лікарні №21. Лікарі боролися за життя пацієнта, проте врятувати його не вдалося.