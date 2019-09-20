В Днепропетровской области мужчина заманил домой 12-летнюю девочку и совершал развратные действия

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 54281 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110585 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102446 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109562 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119367 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148122 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148540 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140440 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187530 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116736 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Днепропетровской области мужчина заманил домой 12-летнюю девочку и совершал развратные действия

В Днепропетровской области мужчина заманил домой 12-летнюю девочку и совершал развратные действия

Киев  •  УНН

 • 13602 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. 19 сентября в полицию обратилась мать 12-летней девочки, которая сообщила, что неизвестный мужчина заманил ее дочь в квартиру и начал совершать в отношении девочки разные развратные действия. Затем, когда девочка расплакалась, отпустил ее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

“Полицейские Каменского ОП установили и задержали злоумышленника. Им оказался 53-летний житель г. Днепр”, — сказано в сообщении.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних) и избрании меры пресечения.

“Полиция обращается ко всем родителям с просьбой провести беседы с детьми о мерах безопасности на улице. Отметить об опасности общения с незнакомцами и малознакомыми гражданами”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Винницкой нетрезвый отец изнасиловал 12-летнюю дочь.

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