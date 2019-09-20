На Дніпропетровщині чоловік заманив додому 12-річну дівчинку та вчиняв розпусні дії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. 19 вересня до поліції звернулась мати 12-річної дівчинки, яка повідомила, що невідомий чоловік заманив її доньку до квартири та почав вчиняти щодо дівчинки різні розпусні дії. Потім, коли дівчинка розплакалась, відпустив її. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
“Поліцейські Кам’янського ВП встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 53-річний житель м. Дніпро”, — сказано у повідомленні.
Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх) та обрання запобіжного заходу.
“Поліція звертається до всіх батьків з прохання провести бесіди із дітьми щодо заходів безпеки на вулиці. Наголосити про небезпечність спілкування із незнайомцями та малознайомими громадянами”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Вінниччині нетверезий батько зґвалтував 12-річну доньку.