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На Вінниччині нетверезий батько зґвалтував 12-річну доньку

На Вінниччині нетверезий батько зґвалтував 12-річну доньку

Київ • УНН

 • 27041 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. 18 вересня до поліції надійшло повідомлення від жительки Вінницького району про те, що її чоловік зґвалтував їхню 12-річну дочку. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Віницькій області, пише УНН.

“До поліції звернулась матір дівчинки з повідомленням про те, що близько 16.30 на горищі власного будинку її 38-річний чоловік вступив у статеві зносини з їхньою спільною дочкою. На місці вчинення злочину слідчо-оперативною групою вилучені речові докази. Потерпілу дівчинку оглянув лікар, який підтвердив факт зґвалтування дитини”, — сказано у повідомленні.

Нетверезий зловмисник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у зґвалтуванні малолітньої особи і поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру та обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст. 152 ККУ (зґвалтування малолітньої особи).

Раніше затриманий притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та наркозлочини.

Нагадаємо, у Харкові зґвалтували 12-річну дівчинку.

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