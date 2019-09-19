На Вінниччині нетверезий батько зґвалтував 12-річну доньку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. 18 вересня до поліції надійшло повідомлення від жительки Вінницького району про те, що її чоловік зґвалтував їхню 12-річну дочку. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Віницькій області, пише УНН.
“До поліції звернулась матір дівчинки з повідомленням про те, що близько 16.30 на горищі власного будинку її 38-річний чоловік вступив у статеві зносини з їхньою спільною дочкою. На місці вчинення злочину слідчо-оперативною групою вилучені речові докази. Потерпілу дівчинку оглянув лікар, який підтвердив факт зґвалтування дитини”, — сказано у повідомленні.
Нетверезий зловмисник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у зґвалтуванні малолітньої особи і поміщений до ізолятора тимчасового тримання.
Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру та обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст. 152 ККУ (зґвалтування малолітньої особи).
Раніше затриманий притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та наркозлочини.
Нагадаємо, у Харкові зґвалтували 12-річну дівчинку.