В Винницкой области нетрезвый отец изнасиловал 12-летнюю дочь

“В полицию обратилась мать девочки с сообщением о том, что около 16.30 на чердаке собственного дома ее 38-летний муж вступил в половые сношения с их общей дочерью. На месте совершения преступления следственно-оперативной группой изъяты вещественные доказательства. Пострадавшую девочку осмотрел врач, который подтвердил факт изнасилования ребенка”, — говорится в сообщении.

Нетрезвый злоумышленник задержан в процессуальном порядке по подозрению в изнасиловании малолетнего и помещен в изолятор временного содержания.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 152 УК (изнасилование малолетней лица).

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и наркопреступления.

Напомним, в Харькове изнасиловали 12-летнюю девочку.