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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 55622 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110826 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102681 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109785 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119434 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148159 просмотра

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В Винницкой области нетрезвый отец изнасиловал 12-летнюю дочь

В Винницкой области нетрезвый отец изнасиловал 12-летнюю дочь

Киев  •  УНН

 • 27030 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. 18 сентября в полицию поступило сообщение от жительницы Винницкого района о том, что ее муж изнасиловал их 12-летнюю дочь. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Винницкой областях, пишет УНН.

“В полицию обратилась мать девочки с сообщением о том, что около 16.30 на чердаке собственного дома ее 38-летний муж вступил в половые сношения с их общей дочерью. На месте совершения преступления следственно-оперативной группой изъяты вещественные доказательства. Пострадавшую девочку осмотрел врач, который подтвердил факт изнасилования ребенка”, — говорится в сообщении.

Нетрезвый злоумышленник задержан в процессуальном порядке по подозрению в изнасиловании малолетнего и помещен в изолятор временного содержания.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 152 УК (изнасилование малолетней лица).

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и наркопреступления.

Напомним, в Харькове изнасиловали 12-летнюю девочку.

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