На Днестре спасатели из Хмельницкой области спасли двух человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Хмельницкой области 17 июля на Днестре в 16:00 водолазы ГСЧС во время патрулирования акватории реки заметили мужчину в воде. 31-летний мужчина оказался в затруднении, после того как его отнесло далеко от берега. При оперативной помощи специалистов он безопасно вернулся на сушу.

За несколько минут до 17:00 произошло второе происшествие: 21-летний отдыхающий на доске «Sup board» попал в затруднительное положение из-за сильного порыва ветра, который отнес его далеко от берега. Парень пытался подать сигналы о помощи, к счастью, специалисты ГСЧС спасли отдыхающего вместе с его плавсредством, доставив обоих целыми и невредимыми на берег.

Представители ГСЧС призывают всех граждан, которые планируют отправляться на воду, обязательно использовать спасательные жилеты и иметь при себе средства связи. Важно также убедиться, что погодные условия благоприятны для безопасного отдыха на воде.

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