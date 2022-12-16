Украинцев предупреждают о возможном повышении уровня воды в реке Днестр

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"16-17 декабря в результате экстренных сбросов воды из Днестровской ГЭС, уровень воды реки Днестр в створе поста Могилев-Подольский может достичь опасных отметок начального затопления участков прилегающих к руслу реки, хозяйственных объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь (Винницкая обл.) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что объявлен второй уровень опасности – оранжевый.

Дополнение

16 декабря над Винницкой областью сбили шесть российских ракет.