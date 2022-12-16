Украинцев предупреждают о возможном повышении уровня воды в реке Днестр
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Винницкой области возможны подтопления отдельных населенных пунктов вдоль Днестра. Это может произойти из-за экстренного сброса воды из Днестровской гидроэлектростанции. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
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"16-17 декабря в результате экстренных сбросов воды из Днестровской ГЭС, уровень воды реки Днестр в створе поста Могилев-Подольский может достичь опасных отметок начального затопления участков прилегающих к руслу реки, хозяйственных объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь (Винницкая обл.) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что объявлен второй уровень опасности – оранжевый.
Дополнение
16 декабря над Винницкой областью сбили шесть российских ракет.