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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Українців попереджають про можливе підвищення рівня води у річці Дністер

Українців попереджають про можливе підвищення рівня води у річці Дністер

Київ • УНН

 • 753044 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. На Вінниччині можливі підтоплення окремих населених пунктів вздовж Дністра. Це може статися через екстрений скид води із Дністровської гідроелектростанції. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Цитата 

"16-17 грудня в результаті екстрених скидів води із Дністровської ГЕС, рівень води ріки Дністер у створі поста Могилів-Подільський може досягти небезпечних відміток початкового затоплення ділянок прилеглих до русла річки, господарських об’єктів у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль (Вінницька обл.) та окремих населених пунктів у Вінницькій області", - ідеться у повідомленні. 

Деталі 

Зазначається, що оголошено другий рівень небезпеки - помаранчевий.

Доповнення

16 грудня над Вінниччиною збили шість російських ракет.

Українські Національні Новини

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