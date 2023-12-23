На Днепропетровщине вечером сбили 4 российских беспилотника

В субботу вечером в Днепропетровской области Силы обороны сбили четыре ударных дрона россиян - в Днепровском, Синельниковском и Криворожском районах области. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

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ПвК "Восток". Вечером силы ПВО уничтожили 4 беспилотника. По одному в Днепровском и Криворожском районах. Еще два - в Синельниковском районе. Спасибо за надежную защиту неба! написал Лысак.

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Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 19.13. Она длилась более двух часов - до 21.38.

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