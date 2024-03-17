На Днепропетровщине ночью приземлили ударный дрон - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  134032 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  150185 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  151828 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  146817 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  114115 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  127733 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120707 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129053 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141671 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128608 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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На Днепропетровщине ночью приземлили ударный дрон - ОВА

На Днепропетровщине бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" во время ночного налета сбили вражеский беспилотник, который благополучно приземлился в Днепровском районе.

Война •   •  5498 просмотра
На Днепропетровщине ночью приземлили ударный дрон - ОВА

Пентагон: США находятся в контакте с Нигером относительно разрыва военного соглашения

США ведут переговоры с Нигером о расторжении военного соглашения, которое позволяло американским войскам оставаться в стране, в связи с беспокойством относительно недавнего военного переворота в Нигере.

Война •   •  9658 просмотра
Пентагон: США находятся в контакте с Нигером относительно разрыва военного соглашения

На фронте произошло 58 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений, украинские военные отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях, в частности на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Ореховском.

Война •   •  10057 просмотра
На фронте произошло 58 боевых столкновений - Генштаб

Ночью Силы обороны Украины уничтожили 14 из 16 вражеских БпЛА

В течение ночи в Одесской области Вооруженные силы Украины сбили 14 из 16 вражеских беспилотников.

Война •   •  12169 просмотра
Ночью Силы обороны Украины уничтожили 14 из 16 вражеских БпЛА

Еще плюс 1160 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 430 740 человек личного состава и 6790 танков.

Война •   •  12233 просмотра
Еще плюс 1160 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Силы обороны нанесли 4 авиаудара за сутки - Генштаб

В течение суток Вооруженные Силы Украины нанесли 4 авиаудара по личному составу, вооружению, военной технике, пункту управления и системе противовоздушной обороны противника.

Война •   •  13265 просмотра
Силы обороны нанесли 4 авиаудара за сутки - Генштаб

В Одесской области ночью сбили 13 шахедов, есть попадания

13 беспилотников "шахед" были сбиты в Одесской области и 1 в Николаевской области во время 3-часового боя, что привело к повреждению сельскохозяйственных предприятий, но обошлось без жертв.

Война •   •  13813 просмотра
В Одесской области ночью сбили 13 шахедов, есть попадания

В Краснодарском крае дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод

Атака беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, Россия, вызвала пожар, в результате которого один человек погиб от подозрения на сердечный приступ.

Общество •   •  16139 просмотра
В Краснодарском крае дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод

В Винницкой области нашли неразорванный "шахед"

Неразорвавшаяся 50-килограммовая боеголовка со сбитого российского беспилотника "шахед" была найдена в поле в Винницкой области, она представляет опасность, несмотря на то, что была сбита.

Война •   •  14586 просмотра
В Винницкой области нашли неразорванный "шахед"

В России заявили о 35 сбитых дронов за ночь

Россия утверждает, что за ночь сбила 35 украинских беспилотников над различными регионами, включая Москву, Белгород, Калугу, Орел, Ростов, Ярославль, Краснодар и Курск.

Война •   •  13608 просмотра
В России заявили о 35 сбитых дронов за ночь