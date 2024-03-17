Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
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Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
На Днепропетровщине ночью приземлили ударный дрон - ОВА
Пентагон: США находятся в контакте с Нигером относительно разрыва военного соглашения
На фронте произошло 58 боевых столкновений - Генштаб
Ночью Силы обороны Украины уничтожили 14 из 16 вражеских БпЛА
Еще плюс 1160 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Силы обороны нанесли 4 авиаудара за сутки - Генштаб
В Одесской области ночью сбили 13 шахедов, есть попадания
В Краснодарском крае дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод
В Винницкой области нашли неразорванный "шахед"
В России заявили о 35 сбитых дронов за ночь
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На Днепропетровщине ночью приземлили ударный дрон - ОВА
На Днепропетровщине бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" во время ночного налета сбили вражеский беспилотник, который благополучно приземлился в Днепровском районе.
Пентагон: США находятся в контакте с Нигером относительно разрыва военного соглашения
США ведут переговоры с Нигером о расторжении военного соглашения, которое позволяло американским войскам оставаться в стране, в связи с беспокойством относительно недавнего военного переворота в Нигере.
На фронте произошло 58 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений, украинские военные отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях, в частности на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Ореховском.
Ночью Силы обороны Украины уничтожили 14 из 16 вражеских БпЛА
В течение ночи в Одесской области Вооруженные силы Украины сбили 14 из 16 вражеских беспилотников.
Еще плюс 1160 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 430 740 человек личного состава и 6790 танков.
Силы обороны нанесли 4 авиаудара за сутки - Генштаб
В течение суток Вооруженные Силы Украины нанесли 4 авиаудара по личному составу, вооружению, военной технике, пункту управления и системе противовоздушной обороны противника.
В Одесской области ночью сбили 13 шахедов, есть попадания
13 беспилотников "шахед" были сбиты в Одесской области и 1 в Николаевской области во время 3-часового боя, что привело к повреждению сельскохозяйственных предприятий, но обошлось без жертв.
В Краснодарском крае дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод
Атака беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, Россия, вызвала пожар, в результате которого один человек погиб от подозрения на сердечный приступ.
В Винницкой области нашли неразорванный "шахед"
Неразорвавшаяся 50-килограммовая боеголовка со сбитого российского беспилотника "шахед" была найдена в поле в Винницкой области, она представляет опасность, несмотря на то, что была сбита.
В России заявили о 35 сбитых дронов за ночь
Россия утверждает, что за ночь сбила 35 украинских беспилотников над различными регионами, включая Москву, Белгород, Калугу, Орел, Ростов, Ярославль, Краснодар и Курск.