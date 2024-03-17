На Днепропетровщине ночью приземлили ударный дрон - ОВА

В Днепропетровской области во время воздушной тревоги бойцы ПвК "Восток" поймали вражеский БпЛА. В полночь его приземлили его в Днепровском районе области. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

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Тем самым уберегли. Людей и их покой. Благодарен за это защитникам неба. Как и тем, кто караулит на линиях фронта. Гонит российских варваров с украинской земли. Приближает желанную победу написал Лысак.

Он подчеркнул, что на остальных территориях Днепропетровщины было тихо и без обстрелов.

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